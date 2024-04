Scarica qui il n.15 di Visti dalla Tribuna

In questo numero.

Cultura: Spoleto è un’isola infelice? Le riflessioni del filosofo Simone Fagioli.

Giro d’Italia: un’occasione da non sciupare.

L’irriverente Azzeta spoletino.

Il Punto sul campionato: il presidente dello Spoleto, Vittorio Montesi a cuore aperto alla vigilia dei play out.

Per “Indiscreto”, a tu per tu con Filippo Di Cicco Pucci e Orlando Pitzettu.

Amarcord biancorosso con Gianluca Piernera tra i ricordi di un grande bomber ed il presente di uno tra i più affermati produttori di Trebbiano Spoleto doc.

La fantastica cavalcata della Ducato Futsal under 15 nel campionato regionale e la scalata allo scudetto.

I novant’anni di Elvio Venturi, indimenticato patron della squadra di pallavolo più amata di tutti i tempi dai tifosi spoletini: la Olio Venturi.