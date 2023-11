Scarica il n.6 di Visti dalla Tribuna

Disponibile la versione digitale del periodico di informazione sportiva e attualità diretto dal collega Renzo Berti

In questo numero:

“Caro Comune ti scrivo….”. Ecco cosa chiedono per il prossimo Natale le società sportive.

Il ribaltone dello Spoleto: Ezio Brevi sostituisce Raggi alla guida della squadra biancorossa. L’ ex capitano delle Fere annuncia le prime novità.

Due terzini per volare sulla fascia: Monesi e Scatolini.

Amarcord biancorosso con l’ex Avellino, Mauro Boccafresca. “Ho marcato tutti i grandi. Da Maradona a Platini. Ma non ho rimpianti per non aver giocato in una grande squadra”.

La Ducato futsal femminile sarà la rivelazione del campionato? Parla il coach Stefano Scatolini.

Lucrezia Piernera sul tetto del Mondo, grazie al padel.