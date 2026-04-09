Scacchi: il Palazzo del Vignola di Todi pronto a ospitare il III Torneo Internazionale

Strategia, audacia e visione: la grande scacchiera internazionale si riaccende nel cuore verde d’Italia. Mentre fervono i preparativi, i numeri confermano già il successo della manifestazione: infatti sono 82 i giocatori già iscritti, con una massiccia e promettente presenza di giovani talenti pronti a sfidarsi sulla scacchiera.

Dal 17 al 19 aprile, la “Città di Jacopone” tornerà a essere il polo d’attrazione per l’eccellenza dello sport della mente, ospitando il III Torneo Internazionale “Città di Todi”, la tappa inaugurale del prestigioso Gran Premio di Scacchi dell’Umbria 2026. L’evento, organizzato dall’ASD Scacchi “Augusta Perusia” in collaborazione con lo CSEN Provinciale di Perugia, troverà la sua collocazione ideale nella prestigiosa cornice del Palazzo del Vignola.

Il torneo, valido per le variazioni del punteggio internazionale Elo FIDE, si preannuncia come una sfida tecnica fra bravi giocatori e una grande opportunità per gli appassionati per avvicinarsi allo sport della mente.

Architettura del Torneo: Tecnica e Confronto

La competizione si svilupperà su 5 turni di gara regolati dal sistema svizzero. La cadenza di gioco prevista è di 90 minuti con un incremento di 30 secondi per mossa (sistema Fischer), garantendo profondità strategica e dinamismo.

Per favorire un confronto equilibrato, il torneo è strutturato in tre categorie:

Open A : L’élite scacchistica (Elo superiore a 1800).

Open B : Per giocatori in ascesa (Elo inferiore a 1800).

Open C : Dedicato alla base e agli amatori (Elo inferiore a 1600).

Avanguardia Digitale: il Torneo in Diretta Mondiale

Il III Torneo “Città di Todi” si distingue per l’impiego di tecnologie di ultima generazione. Grazie all’uso di 12 scacchiere elettroniche, le mosse dei principali protagonisti saranno rilevate in tempo reale. Le partite di vertice (le prime 6 dell’Open A, le prime 4 dell’Open B e le prime 2 dell’Open C) verranno trasmesse in diretta sulle piattaforme leader Chess.com e Lichess.org, permettendo a una platea internazionale di seguire ogni tattica da remoto.

Info Utili e Requisiti di Partecipazione

Tesseramento : Fondamentale il possesso della tessera FSI 2026 (Agonistica o Juniores). Si ricorda ai partecipanti che non sarà possibile tesserarsi direttamente in sede nei giorni della manifestazione.

Iscrizioni : Le adesioni dovranno pervenire tramite il portale Vesus entro e non oltre il 15 aprile 2026 .

Direttore tecnico della manifestazione: Daniele Ubaldi .

Investire nel Talento: Montepremi e Formazione

La kermesse non si limita all’agonismo: oltre ai premi in denaro per i primi classificati, il Gran Premio dell’Umbria mette in palio un esclusivo montepremi tecnico. I vincitori avranno l’opportunità unica di perfezionare il proprio gioco attraverso sessioni di formazione con docenti di fama internazionale, tra i quali il Maestro Internazionale Edoardo Di Benedetto, il Maestro FIDE Giulio Calavalle e il Candidato Maestro William Pecci.