Scacchi. CIS Promozione Umbria: successo e prospettive future per i circoli umbri

Scacchi, una travolgente passione. Lo dimostra il dato: non esiste luogo in Umbria dove non si giochi a scacchi. Infatti, ogni mese, la nostra regione, con i suoi 10 circoli, ha proposto eventi nazionali come, ad esempio, a febbraio le fasi provinciali valide per le qualificazioni alla finale del Campionato Italiano Giovanile sotto i 18 anni di Perugia e Terni, quella di Perugia allestita dall’ASD Scacco Matto di Città di Castello. Dal 28 febbraio al 2 marzo si è svolto il 3° Festival Internazionale di Scacchi “Città di Gubbio”, organizzato dal Gruppo Scacco Matto Eugubino A.S.D.

Mentre dal 14 al 16 marzo si è disputato a Perugia il Raggruppamento del Campionato Italiano a Squadre Serie C. Marzo e aprile ci sono state anche le fasi provinciali e regionali del Trofeo Scacchi Scuola. Inoltre, il 6 aprile si è svolta la fase regionale del Campionato Italiano Giovanile sotto i 18 anni, iniziativa ospitata a Perugia dall’ASD Scacchi Augusta Perusia. Va aggiunto il torneo di “Città di Todi”, prima tappa delle manifestazioni internazionali del Grand Prix, progettate dall’ASD APS A Gonfie Vele.

Complice anche la serie TV “La Regina degli Scacchi”, sembra di essere tornati al 1972 con la mitica sfida Spassky-Fischer.

In questo clima di ritrovato entusiasmo, a Perugia, il 25-26-27 aprile, sotto l’egida organizzativa dell’ASD Scacchi Augusta Perusia, si è giocato, nella spaziosa sala comunale “La Piramide”, il Campionato Italiano a Squadre, Serie Promozione Umbria.

L’evento è stato un successo sotto tutti gli aspetti. Questo risultato è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione dei presidenti dei circoli umbri, dei giocatori e delle giocatrici partecipanti, delle famiglie dei giovanissimi scacchisti che li hanno accompagnati per confrontarsi con gli adulti, dell’arbitro Filip Marius Liviu, del delegato dell’Umbria, Albi Bachini Fausto e del fiduciario arbitrale Giovanni Lattanzi.

Buono il livello tecnico, con gare molto combattute, soprattutto per la lotta alle prime posizioni.

I complimenti vanno alle quattro squadre che, con impegno e merito, hanno conquistato la promozione in Serie C: Chess4Life di Spoleto, A Gonfie Vele di Amelia, Circolo Perugino, Ikuvium di Gubbio.

Questo risultato porta con sé una prospettiva promettente: il prossimo anno l’Umbria avrà quattro squadre in Serie B, tutte di Perugia, e altre cinque in Serie C. Questa crescita tecnica consentirà, il prossimo anno, l’organizzazione del concentramento CIS direttamente in Umbria, generando importanti benefici per tutti i circoli locali.

La manifestazione non è stata solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione sociale per consolidare i rapporti tra i circoli umbri, favorendo incontri tra vecchie conoscenze e offrendo opportunità di crescita ai giovani, alle ragazze e ai nuovi giocatori.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento un momento di aggregazione e progresso per il movimento sportivo umbro. Con l’impegno di tutti, il futuro del CIS Promozione Umbria si prospetta un’occasione per far crescere tutti gli appassionati di scacchi.

I prossimi appuntamenti: il 4 maggio ad Amelia, Torneo di qualificazione per il Campionato Italiano Giovanile sotto i 18 anni. A giugno, Trofeo Giovanile regionale del CONI. Il 15 giugno, XVI Torneo degli Appennini a Squadre di Gubbio. L’11-12-13 luglio, Torneo Internazionale di Amelia. Ad ottobre, Torneo Internazionale di Spoleto. A dicembre, Torneo Internazionale di Bevagna. Infine, ci sarà anche un Torneo Internazionale di Trevi.