Scacchi. Campionato Italiano Giovanile U18: Matteo Viti primo a pari merito a Salsomaggiore tra gli under 14 e Luce Castellari sfiora il podio tra le under 10, bravi tutti i 27 umbri

È proprio vero: mancò la fortuna, non il valore, al perugino Matteo Viti dell’ASD Scacchi Augusta Perusia, per aggiudicarsi il titolo di Campione Italiano Giovanile 2024 di Salsomaggiore (PR), nel torneo riservato ai quattordicenni. Al giocatore umbro è infatti sfuggito il successo finale a causa del 7° turno quando, in posizione vinta, complice la stanchezza, ha perso la partita. È la dura legge degli scacchi, o la loro magia, o entrambe le cose: una mossa debole può, improvvisamente, ribaltare l’esito finale di una partita fino ad allora dominata.

Alla fine, Matteo Viti, con 7,5 gare su 9, è arrivato primo a pari merito, ma terzo per spareggio tecnico, raggiungendo comunque il podio. Si può affermare, senza essere accusati di partigianeria, che per il gioco creativo e l’inventiva espressi sulla scacchiera, nonché per l’innato talento dimostrato rispetto ai super preparatissimi avversari, Matteo avrebbe meritato il titolo di campione italiano, un primato che inseguiva da diversi anni e che sin qui è stato conquistato soltanto da altri due scacchisti dell’Augusta Perusia, cioè Roberto Mogranzini nel 1999 e Lorenzo Lodici nel 2015. Sempre nel 2015 va ricordato anche il podio ottenuto da Silvia Albi Bachini, con il secondo posto nel torneo femminile.

Una lode va conferita anche a Luce Castellari dell’ASD Scacco Matto di Città di Castello, che nel torneo riservato alle piccole ragazze di 10 anni, fino all’ultimo turno, si è battuta per il podio, dimostrandosi una giovane promessa in continua crescita tecnica. Tra gli altri piccoli sotto i 10 anni, sono stati agguerriti e tenaci concorrenti anche Nicola Pietro Agrello, Leonardo Brunori e Pietro Chech dell’ASD Scacchi Augusta Perusia, nonché Lorenzo Giunti e Gioele Taddei dell’ASD Scacco Matto di Città di Castello.

Bravi, tra i sedicenni, Francesco Cruciani e Paolo Chech dell’ASD Scacchi Augusta Perusia, così come Alessandro Zengoni dell’ASD #CHESS4LIFE di Foligno/Spoleto e Fulvio Fagotto dell’ASD Terni Scacchi Orlandi Furiosi. Tra i quattordicenni, Riccardo Mesca, che ha lottato per le prime posizioni, e tra i dodicenni Sandro Maccaglia, entrambi dell’ASD Terni Scacchi Orlandi Furiosi, e Mattia Rebiscini dell’ASD Scacco Matto di Città di Castello. Tommaso Farabbi dell’ASD Scacchi Augusta Perusia si è battuto caparbiamente fino alla fine. Nel torneo femminile delle quattordicenni si è ben comportata l’esordiente Eva Meoni dell’ASD Scacchi Augusta Perusia, mentre tra i diciottenni si è distinto Konstantin Andreev dell’Unichess di Perugia, cui è sfuggito il podio solo per spareggio tecnico. In questo torneo difficile vanno citate anche le combattive prove degli esordienti: Gabriele Martoni dell’ASD Terni Scacchi Orlandi Furiosi, Dennis Lila dell’ASD Scacco Matto di Città di Castello, Lorenzo Baglioni, Gabriele Servili e Samuele Mariani dell’ASD #CHESS4LIFE di Foligno. Una menzione speciale va fatta per i più piccoli, di 7 e 8 anni: Giulia Rumori, Emily Ivascu ed Andrea Brighigna dell’ASD Scacco Matto di Città di Castello, insieme a Iaco Angiolo Agrello e, fra le decenni, Sara Viti dell’ASD Scacchi Augusta Perusia: davvero uno spettacolo veder giocare questi giovanissimi con tanta passione. Una linea verde che si è distinta anche per doti tecniche, concentrazione, correttezza, determinazione e stile nei comportamenti.

Alla luce dei risultati conseguiti e del fatto che molti dei ragazzi dell’Umbria erano esordienti in questa competizione nazionale, fortemente selettiva, vanno elogiati tutti i 27 giovani provenienti dalla nostra regione che hanno preso parte alla finale di Salsomaggiore. Tutti loro hanno dimostrato di poter competere alla pari contro i più forti giocatori nazionali. Il loro merito va condiviso con i responsabili tecnici dei circoli umbri: Ettore Bertolini, Neri D’Antonio, Daniel Scivales e Mirko Trasciatti.

A questi dati va aggiunto che gli scacchi, ossia lo sport della mente per eccellenza, sono tornati ad affermarsi quale attività ludica protagonista. Era dal 1972, quando il mondo intero seguì la celebre sfida Spasski-Fischer, che non si registrava una così grande crescita di tutto il movimento del ‘Nobil Gioco’ nel nostro Paese. In Umbria, poi, non c’è angolo dove non si giochi a scacchi. Si aprono nuovi circoli a Gubbio, Foligno e Spoleto, Città di Castello ed Amelia, mentre il prossimo aprirà i battenti a Tavernelle (Panicale) con Bruno Spito, e crescono manifestazioni e tornei nazionali ed internazionali in tutto il territorio regionale, grazie ai circoli storici e soprattutto al Grand Prix voluto dall’Associazione ‘A Gonfie Vele’ di Sergio Rocchetti e Daniele Ubaldi, che per il 12-13-14 luglio prossimi propone agli appassionati il Torneo Internazionale di Amelia.

Va dato atto che questi buoni risultati raggiunti dai circoli e dalla delegazione scacchistica dell’Umbria, guidata dal presidente Egidio Cardinali, è il frutto di una proficua collaborazione e di una forte unità d’intenti tra tutte le realtà scacchistiche regionali. A sostenere i giovani umbri nel parmense i “veterani” Neri D’Antonio, Ettore Bertolini, Natsuko Moritake e Riccardo Marsili senza ovviamente dimenticare tutti i genitori che hanno permesso, con la loro presenza, che i 27 ragazzi partecipassero all’ambita finale.

Totale 1356 partecipanti del torneo Campionati Italiani Giovanili U18

L’Umbria fra le regioni si è classificata 15^. La provincia di Perugia è arrivata 21^. L’ASD Scacchi Augusta Perusia si è attestata nella speciale classifica dei migliori circoli d’Italia al 32° posto fra i 69 selezionati, mentre ASD Scacco Matto di Città di Castello al 50°.





Dall’Umbria sono 27 giovani giocatori partecipanti, suddivisi per circoli e categorie di appartenza di età





ASD Augusta Perusia (10) , ASD Terni Scacchi (Orlandi Furiosi) (4) , ASD Scacco Matto di Città di Castello (8), ASD #CHESS4LIFE di Foligno/Spoleto (4), Unichess di Perugia (1)



U 8 assoluto – 2, U8 Femminile – 2

U10 assoluto – 5, U10 Femminile – 2

U12 assoluto – 2

U14 assoluto – 3, U14 femminile – 1

U16 assoluto – 4

U18 assoluto – 6







Punti e Classifica degli Umbri



U8: 84 partecipanti

AGRELLO IACO ANGIOLO – 3 punti su 9 : 75° per spareggio tecnico

BRIGHIGNA ANDREA – 2,5 punti su 9 : 78° per spareggio tecnico.



U8F: 26 partecipanti

IVASCU EMILY – 5 punti 9: 12° per spareggio tecnico.

RUMORI GIULIA – 4 punti 9: 20° per spareggio tecnico.



U10: 175 partecipanti

AGRELLO NICOLA PIETRO – 6 punti 9: 30° per spareggio tecnico.

BRUNORI LEONARDO – 5,5 punti 9: 43° per spareggio tecnico.

CHECH PIETRO -5,5 punti 9: 47° per spareggio tecnico.

TADDEI GIOELE – 1,5 su 7: 173° per spareggio tecnico.

GIUNTI LORENZO -4 punti su 9: 106° per spareggio tecnico.



U10F: 60 partecipanti

VITI SARA – 3 punti 9: 51^ per spareggio tecnico. 47^

CASTELLARI LUCE – 6 punti 9: . 6^ ex aequo 7^ per spareggio tecnico



U12: 222 partecipanti

MACCAGLIA SANDRO – 5,5 punti 9: 66° per spareggio tecnico.

REBISCINI MATTIA -2,5 punti 9: 207° per spareggio tecnico.





U14: 231 partecipanti

VITI MATTEO – 7 punti 9: 1° ex aequo, 3° per spareggio tecnico.

MESCA RICCARDO – 6 punti 9: 29° per spareggio tecnico

FARABBI TOMMASO -3 punti 9: 203° per spareggio tecnico.



U14F: 51 partecipanti

MEONI EVA – 4 punti 9: 35° per spareggio tecnico.



U16: 229 partecipanti

CHECH PAOLO – 4,5 punti 9: 101° per spareggio tecnico

CRUCIANI FRANCESCO 5 punti 9: 80° per spareggio tecnico.

FAGOTTO FULVIO – 5,5 punti 9: 61° per spareggio tecnico.

ZENGONI ALESSANDRO -3,5 punti 9: 176° per spareggio tecnico.



U18: 161 partecipanti

ANDRE’EV KONSTANTIN – 7 punti 9: 3° ex aequo, 7° per spareggio tecnico.

BAGLIONI LORENZO – 2,5 punti 9: 152 per spareggio tecnico.

LILA DENNIS – 4,5 punti 9: 86° per spareggio tecnico.

SERVILI GABRIELE – 2 punti 9: 156° per spareggio tecnico.

MARTONI GABRIELE – 3,5 punti 9: 124° per spareggio tecnico.

MARIANI SAMUELE -2,5 punti 9: 151° per spareggio tecnico.