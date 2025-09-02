Sarà INGI il nuovo shirt sponsor della Ducato Spoleto Futsal

Sabato pomeriggio, al PalaRota, è andata in scena una bella amichevole in famiglia per la Ducato Futsal: a sette giorni dall’esordio in competizioni ufficiali, un test utilissimo per mister De Moraes per vedere a che punto è la preparazione di Rosi e compagni; ma è stata anche l’opportunità di sfoggiare le nuove maglie da gioco che hanno potuto mettere in bella mostra il nuovo sponsor protagonista della stagione 2025-2026 delle divise della compagine spoletina. Divise che saranno targate INGI Energia, unico fornitore di luce e gas con sede a Spoleto, impegnato anche nell’impiantistica e nell’efficientamento energetico, in particolar modo nelle comunità energetiche; con un particolare riguardo per la tutela del consumatore. “Il rapporto con la Ducato erà già consolidato – ha detto Simone Basili di INGI – e, tramite il calcio a cinque, abbiamo voluto fare un passetto in più in quello che è il nostro impegno volto a sostenere le attività sociali e sportive della nostra città”.

Settimana ancora piena per la Ducato Futsal: stasera allenamento congiunto con la squadra di serie A2 dei Grifoni che saranno ospiti del PalaRota alle ore 20.00. Da sabato non si scherza più: a Spoleto arriva la Rivo Subasio per il primo match di Coppa Italia.