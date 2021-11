Uno spettacolo voluto fortemente dall’Associazione “Le voci del Nera” che ha organizzato l’evento con maestria e passione

Grande emozione e commozione per lo spettacolo “La Carne e il sospiro” andato in scena domenica 31 ottobre presso l’Abbazia dei Santi Felice e Mauro, luogo di infinita suggestione e bellezza. Lo spettacolo porta la firma della regista Fabiana Vivani ed è stato interpretato dalle attrici Emanuela Duranti, Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti.

Un pubblico attento e coinvolto ha seguito la drammatizzazione incentrata sulla vita e sulla poesia di Alda Merini, che si è sviluppata lungo un percorso itinerante, come una via crucis carica di pathos, impreziosita dall’esposizione artistica delle opere di Maura Coltorti.

Uno spettacolo voluto fortemente dall’Associazione “Le voci del Nera” che ha organizzato l’evento con maestria e passione. Un legame artistico ed umano è nato tra la compagnia “Aletheia – teatro di voci e corpi di donne” e la suddetta associazione che proseguiranno la collaborazione con altri progetti.

“Durante le prove e la costruzione dello spettacolo è sbocciato tra di noi qualcosa di indicibile e prezioso, Alda Merini ed il suo poetare ci ha fatte incontrare e vivere momenti di puro misticismo dove Eros e Morìa danzavano con noi. Il teatro e la poesia, ricercati e sviscerati in questo modo, conducono verso la via dell’umanizzazione. Siamo intrise di gioia e di stupore”. Queste la riflessione della regista Vivani.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Sant’Anatolia di Narco e promosso dalle Associazioni Teude Spoleto, Piano B, Donne contro la guerra, AMMI Spoleto, Spoleto nel Cuore e la Fondazione Giulio Loreti Onlus.