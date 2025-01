Santachiara in concerto a Spoleto. Evento gratuito, sabato 4 gennaio al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”

La Consulta giovanile del Comune di Spoleto, istituita nell’aprile scorso, ha promosso, all’interno di “Accade a Natale a Spoleto”, la rassegna di eventi organizzata in collaborazione con le associazioni, proloco e istituzioni culturali della città, il concerto del cantautore Santachiara.

L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà sabato 4 gennaio 2025 al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” alle ore 21.15 ed è rivolto rivolto ai giovani della Zona Sociale n. 9 e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Dopo il concerto l’artista sarà intervistato dai ragazzi della Sala Relax Podcast e WoWo che collaborano già con il Comune di Spoleto nelle attività del progetto “BIBL_YOU: giovani energie in biblioteca“, per raccontare la sua carriera musicale e il particolare rapporto che lo lega alla nostra città.

Con il format Sala Relax Podcast sono stati coinvolti giovani a cui sono state fornite le competenze necessarie attraverso una serie di incontri di formazione, nella produzione di contenuti podcast. In 4 incontri sono stati formati circa 15 ragazzi che hanno avuto l’opportunità di partecipare alle puntate del podcast sia come speaker che dal punto di vista tecnico ed hanno in oltre curato tutta la post-produzione dei contenuti (montaggio puntata, grafiche, reeels). Sono stati realizzati 16 episodi con ospiti anche di importanza nazionale (Michela Giraud, Gnut, Lorenzo Mineo, Collettivo Bei Ricordi).

“Sono felice – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – che la Consulta abbia preso il via e abbia fatto una programmazione importante che prevede questo primo incontro con il cantautore Santachiara a cui seguirà una intervista che potrà essere utile a tutti gli studenti e i giovani per l’orientamento del loro futuro”

“Un evento importante di lancio – ha dichiarato Alessandro Campana, Presidente della Consulta giovanile – per far conoscere alle giovani e ai giovani del Comune di Spoleto la formazione di un organo dedicato interamente a loro, quello della Consulta, che si occuperà di essere portavoce di tutte le ragazze e i ragazzi della città per una collaborazione diretta con il Comune di Spoleto. Care e cari tutti, vi invitiamo a questo concerto dell’artista Spoletino SANTACHIARA, vi aspettiamo!”

L’evento è finanziato con il contributo della Fondazione Carispo nell’ambito del progetto denominato “I giovani tesoro del Comune di Spoleto” presentato dall’Amministrazione comunale a valere sul Bando ROL 2024 e con le risorse del Fondo nazionale Politiche Giovanili – anno 2023 – Intesa n. 202/CU.

Luigi Picone, in arte SANTACHIARA, nasce ad Alberobello nel 1998 e passa la sua infanzia in giro per l’Italia e il mondo viaggiando con i suoi genitori, artisti di strada, e crescendo in un ambiente pieno di stimoli culturali. Trascorre la sua adolescenza a Spoleto, per poi trasferirsi a Napoli nel quartiere Santa Chiara, cuore del centro storico della città. Si appassiona al rap sin da ragazzino, ma gli sta stretto e inizia a prendere ispirazione dalla musica più disparata: dal cantautorato italiano al rock, passando per la techno, la classica e l’urban. Studia pianoforte e chitarra e inizia a mescolare su Garage Band i Radiohead con Mozart e i Nirvana, pescando da tutto quello che ascolta, ed è un gioco che fa insieme al compagno di studi Andrea (UNTITLED). Non hanno uno studio di registrazione vero e proprio e così smontano il salotto di casa, costruendo mini-opere di ingegneria casalinga in cui sedie e tavoli reggono microfoni, mixer e pc. Sceglie di chiamarsi Santachiara “perché ho scritto e registrato le mie prime canzoni in quel piccolo appartamento in via Santachiara 1, nell’omonimo quartiere di Napoli”. Debutta discograficamente nel giugno del 2020, tirando fuori 3 singoli in un mese, “quindi”, “io e me” e “alba”, che hanno un ottimo riscontro di pubblico e critica. A fine 2020 pubblica “7 pezzi”, il primo lavoro più completo composto da 7 brani, uno per ogni mood. Nei brani viene fuori la sua attitudine a non usare i generi musicali come tratto distintivo, ma piuttosto come tappeti per le parole, le melodie e la timbrica della sua voce. Il 2021 con la nuova collaborazione ai beat di StefJuno ( Stefano Bruno) invece è l’anno di “Chiedimi” e “Passi falsi”, con quest’ultimo che ha nuovamente un ottimo successo di critica e pubblico. Arrivano anche le prime date live, partecipa all’edizione “speciale” del Mi Ami Festival, che per l’occasione si chiama Mi Manchi, Ancora. La sua crescita continua e i brani diventano più strutturati, con una scrittura che si riempie sempre di più di citazioni culturali non scontate: cita i filosofi e psicologi illustri (Santachiara è laureato in Psicologia) e allo stesso tempo inserisce immagini e mood di vita di un universitario a Napoli. In estate 2022 ulteriori singoli tra cui “La mia testa è un postaccio”, tra i brani Indie Pop più apprezzati del 2022. Il 2023 si apre con la partecipazione come ospite musicale ai festeggiamenti del 60° Anniversario del Centro di Produzione Rai di Napoli (“No Name X Naples”) e con l’arrivo dei singoli “le cose che non dici mai”, “colpa dei no” e “nina”, i tre singoli di anticipazione del nuovo album “la strada più breve per tornare a casa” (Carosello Records/SuoniVisioni), uscito il 12 maggio 2023. Nei mesi di Ottobre e Novembre 2024 vedono l’artista impegnato nel tour nazionale di 11 date, con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Questo tour rappresenta una tappa fondamentale nel percorso artistico di SANTACHIARA: in ogni concerto porterà nuova musica non ancora pubblicata condividendo con il pubblico il mood del nuovo album, con la musica live che diventa strumento di ricerca, sperimentazione e condivisione umorale.