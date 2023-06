Sansi Leonardi Volta di Spoleto : grandi risultati dell’istituto in molte competizioni

I giorni di scuola sono gli ultimi ma gli studenti sono i primi

L’anno scolastico 2022-2023 si chiude in questi giorni di giugno. Resta l’ultima fatica dei maturandi per le prove d’esame ormai alle porte. Ultimi giorni di scuola, ma primi posti in molte competizioni cui gli studenti dei Licei spoletini hanno partecipato, distinguendosi con eccellenti risultati

L’elenco di tutte le attività extracurricolari realizzate dall’Istituto sarebbe lungo: numerosissimi i progetti che i docenti hanno portato a termine mirando alla inclusione, al recupero, all’educazione alla cittadinanza, al rinforzo di competenze specifiche. Ma numerose sono state anche le iniziative atte a valorizzare le eccellenze. Molti sono gli studenti che rappresentano la giovane generazione con capacità e talenti che illuminano il futuro, della città e del mondo, oltre che del loro percorso di vita. L’IIS Sansi Leonardi Volta, per ogni corso ed indirizzo dell’insieme liceale, è da sempre attento a valorizzare tali talenti, accogliendo le proposte di competizioni nazionali e locali che possano rispondere alle prerogative dei ragazzi più motivati e più preparati, e premiarli per la qualità della loro formazione. Ed anche quest’anno i premi sono arrivati numerosi.

Nel mese di aprile è stato davvero eccezionale il risultato ottenuto dalla studentessa Martina Pazzogna, della classe 5A del Liceo Scientifico: PRIMA CLASSIFICATA al Certame Cardarelliano, competizione di alto livello che ormai da anni si tiene a Tarquinia e che mette a confronto gli studenti dei licei di tutta Italia su tematiche relative al pensiero e alla produzione del poeta Vincenzo Cardarelli. Martina con il suo elaborato ha conquistato la giuria del premio ed ottenuto i complimenti di tutti i membri per la particolare capacità analitica e compositiva con cui si è distinta in maniera indiscutibile.

Nell’ultimissima settimana invece i risultati che distinguono i Licei spoletini sono stati due primi premi ex aequo al concorso Sordini, per lavori di ricerca storico artistica realizzati uno dagli studenti del Liceo classico coordinati dalla prof.ssa Lidia Antonini e l’altro dal gruppo di lavoro del Liceo scientifico guidato dalla prof.ssa Marina Malatino.

A tali risultati si aggiunge infine il secondo posto conquistato dai ragazzi del Gruppo di scrittura creativa dei Licei al concorso Poeti di classe. Il riconoscimento è stato attribuito alla raccolta di Haiku “A spesso lungo il tempo”, frutto di un lavoro di gruppo cui ogni studente ha dato il proprio contributo durante il corso di scrittura creativa “Carta, penna e fantasia”, tenuto dalla prof.ssa Elisabetta Comastri.

Grande soddisfazione dei docenti e del Dirigente Mauro Pescetelli, sia per le opportunità colte dalla scuola sia per le emozioni che il talento di questi ragazzi è stato capace di suscitare.

E di emozioni e di talenti il mondo ha davvero sempre più bisogno.