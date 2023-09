Sanità, Uil Pensionati aderisce alle manifestazioni di Città di Castello e Spoleto

La nota della Uil Pensionati dell’Umbria

“Uil Pensionati aderisce alle manifestazioni di Spoleto e di Città di Castello in difesa della sanità pubblica. Strutture sanitarie che funzionano sul territorio sono alla base della tutela e della garanzia del diritto alla salute e alla cura, per questo condanniamo qualsiasi tipo di smantellamento o riorganizzazione farraginosa e tesa a ridurre le prestazioni. Ogni tipo di iniziativa, inoltre, deve andare nella direzione di difendere pazienti e operatori, che invece sono sempre di più sotto pressione. In questo quadro i pensionati, categoria apparentemente forte, rischia di essere tra le più in difficoltà. Ecco dunque la nostra partecipazione a questi due momenti di mobilitazione”.

Così in una nota la Uil Pensionati dell’Umbria.