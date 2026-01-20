Sanità spoletina, serve unità: la posizione di Piccioni, Cintioli e Loretoni

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto_Comunità Riformista” declina sterili polemiche sull’Ospedale San Matteo degli Infermi, riaffermando la centralità della sanità pubblica come priorità assoluta per la comunità. No al teatrino politico La politica non è un teatrino, ma deve offrire soluzioni concrete a problemi reali come la difesa dei servizi sanitari spoletini. Quando vi era necessità di condurre una battaglia concreta per la difesa della sanità pubblica spoletina, il nostro Gruppo l’ha intrapresa in pratica da solo, subendo gli atteggiamenti ostili sia da una parte che dall’altra. Oggi altri ne riscoprono l’importanza per mera visibilità. Chi solo ora scopre l’importanza vitale del nostro ospedale, genera solo contrapposizioni inutili che non giovano alla comunità. Fiducia nella Giunta Regionale Esprimiamo piena fiducia nell’azione della nuova Giunta Regionale, che, pur con tempi meno rapidi del previsto, si muove nella giusta direzione per rafforzare la sanità umbra. Dobbiamo essere consapevoli che ricostruire un tessuto sanitario distrutto richiede tempo e impegno condiviso, non sterili contrapposizioni. Impegno condiviso Ribadendo il nostro ruolo attivo nel Consiglio Comunale, invitiamo tutte le forze politiche a collaborare per dare risposte efficaci ai bisogni dei cittadini, ad a unire gli sforzi per il bene di Spoleto, evitando polemiche pretestuose e puntando su azioni responsabili, evitando sterili attacchi personali che non fanno altro che indebolire la nostra città.

Paolo Piccioni

Giancarlo Cintioli

Donatella Loretoni