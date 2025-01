Sanità, presidente Proietti e direttrice Donetti a Roma in commissione salute della Conferenza delle Regioni

Liste d’attesa, carenza di personale sanitario, spesa farmaceutica, ripartizione del fondo sanitario, attivazione delle case di comunità, dipendenze e finanziamenti per progetti di recupero. Questi sono solo alcuni dei punti principali affrontati nel corso della lunga riunione della commissione salute della Conferenza delle Regioni che si è tenuta questa mattina a Roma a cui hanno partecipato in presenza la presidente della Regione Stefania Proietti e la neo direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti. Presenti assessori alla sanità e direttori da tutta Italia. L’incontro durato 5 ore è stato il primo in presenza in commissione salute e quindi di presentazione per la presidente Proietti, ed è stato in parte propedeutico alla riunione che si terrà domani alla presenza sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano per quanto attiene il tema delle dipendenze.