Sanità, Lisci: “Momento storico per Spoleto, parte la Guardia radiologica notturna”

Una novità assoluta per la sanità spoletina apre il nuovo anno: all’ospedale “San Matteo degli Infermi” è stata attivata la Guardia radiologica notturna. Un servizio mai presente prima che consentirà, anche durante le ore notturne, la presenza costante del medico radiologo e quindi una risposta immediata per tutti gli esami di diagnostica per immagini in caso di emergenza.

Ad annunciare l’importante risultato è stato il consigliere regionale del Partito Democratico Stefano Lisci, con un post pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook, che riportiamo integralmente.

“Il nuovo anno si apre con una grande novità per l’ospedale di Spoleto. Un’ottima notizia che ci tengo a condividere con tutti voi perché segna davvero un momento storico per il San Matteo degli Infermi. A partire da oggi, infatti, sarà sempre presente, sia di giorno che di notte, il medico radiologo. Le assunzioni degli ultimi mesi hanno infatti consentito di avviare il servizio di Guardia Radiologica Notturna, che nel nostro ospedale non è mai stato presente. Questo vuol dire che chiunque abbia un’emergenza notturna e deve essere sottoposto a qualsiasi accertamento di diagnostica per immagini (che sia una lastra, una tac, o qualsiasi esame afferente la Radiologia) troverà una risposta immediata, qualificata e puntuale a Spoleto. Si tratta di un aspetto sostanziale, nell’ottica di un’offerta assistenziale sempre più adeguata anche in emergenza ed è frutto di un percorso condiviso che in questi mesi ha visto in prima linea il primario, dottor Federico Crusco. Grazie davvero per l’impegno e la caparbietà dimostrati per il raggiungimento di questo obiettivo, che porterà presto anche a ulteriori novità. Un sentito grazie lo voglio rivolgere anche al dottor Marco Trippetti, che per me oltre a essere un amico è sempre un prezioso riferimento, alla direttrice di presidio Letizia Damiani, alla direzione strategica della Usl 2 (in particolare al direttore generale Roberto Noto e a quello sanitario Alfredo Notargiacomo) e ovviamente alla Regione, nelle persone della presidente Stefania Proietti e della direttrice Daniela Donetti.”

L’attivazione della Guardia radiologica notturna rappresenta un passo avanti significativo per la sicurezza e la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio, riducendo i tempi di attesa e la necessità di trasferimenti verso altri ospedali nelle ore notturne.