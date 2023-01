Sanità, le Associazioni invitate a partecipare al Consiglio comunale aperto

Ecco come fare

La Conferenza dei Capigruppo riunita in data 2 gennaio 2022 ha stabilito di invitare le Associazioni spoletine al Consiglio comunale aperto sulla sanità del 12 gennaio pv.

Ogni Associazione che intenda intervenire nel dibattito per 5 minuti ciascuna come stabilito dalla Conferenza, per motivi organizzativi, deve inviare la propria adesione, corredata di copia di regolare iscrizione all’Agenzia delle Entrate, alla mail istituzionale segreteriagenerale@comune.spoleto.pg.it entro e non oltre le ore 9 di lunedì 9 gennaio 2023.