Sanità, il Comitato di Strada: “Dall’incontro del 23 febbraio nessuna svolta per il San Matteo”

Nessuna svolta dall’incontro del 23 febbraio tra i Comitati cittadini e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, insieme al direttore Noto, sulla situazione dell’Ospedale San Matteo degli Infermi.

Il City Forum ha ribadito la richiesta di riapertura dei reparti sospesi e del Punto nascita, sottolineando che “l’attività risulta sospesa e non chiusa”. Il Comitato di Strada ha ricostruito le responsabilità politiche degli ultimi anni e ha dichiarato che “Spoleto non accetterà un no” al ripristino dei servizi.

Dalla presidente è arrivato un no alla cancellazione delle delibere sul Terzo Polo e stessa sorte per la riattivazione immediata del Punto nascita. Su quest’ultimo è stato annunciato un passaggio al Ministero della Salute tramite il “Percorso nascita”, al cui parere la Regione si adeguerà.

Restano senza risposte certe i temi dei reparti di emergenza, medicina, chirurgia, cardiologia, rianimazione e pediatria. Tutto rinviato al Piano sanitario regionale. Per il Comitato, dall’incontro “nulla di nuovo”.