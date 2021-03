Sanità, le Organizzazioni Sindacali chiedono garanzie per il personale

La nota di CGIL CISL e UIL

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Le scriventi OO.SS. ricevuta la nota del 24 febbraio u.s. ad oggetto “Attivazione tavoli tecnici”, con la quale la Direzione richiede l’invio di nominativi, uno per sigla, da nominare per la partecipazione ai tavoli tecnici elencati, esprimono preoccupazione per i tempi del confronto e per la natura dello stesso.

Ovviamente ai tavoli dovrebbe partecipare sia la RSU (che dovrà individuare apposita delegazione) che le sigle rappresentative e non è chiaro come la Direzione intenda procedere al riguardo.

Come più volte evidenziato, la RSU ha da oltre un anno presentato la Piattaforma per il rinnovo del Contratto decentrato integrativo, senza che la Direzione, come peraltro le Direzioni delle altre Aziende, abbia mai avviato un serio confronto.

Tale situazione risulta ormai intollerabile e l’avvio di tavoli tecnici o tematici risulta, anche per i tempi proposti dalla Direzione, una modalità lontana dal reale avvio di un confronto, che deve vedere al contrario avviare la Contrattazione, come prevista dal CCNL, che deve chiudersi in tempi brevi.

Le scriventi possono condividere alcune priorità da trattare quali la costituzione dei Fondi, con l’aumento delle risorse come previste dalle norme vigenti, la definizione delle Progressioni economiche, le indennità, ecc. ma i tempi non possono di certo essere quelli di un solo incontro al mese della Delegazione Trattante, perché l’impressione è che così facendo ci troveremmo perl’ennesima volta nella situazione (già vissuta più volte alla ASL2 nell’ultimo anno) nella quale alle buone intenzioni non seguirebbero fatti concreti.

Chiediamo quindi l’immediato avvio della Contrattazione a partire dalla Piattaforma presentata dalla RSU.

In caso contrario avvieremo tutte le iniziative volte a tutelare le lavoratrici e i lavoratori.

Distinti saluti.

I Segretari Regionali Comparto

FP CGIL CISL FP UIL FPL