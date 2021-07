Longobardi in Italia: per il decennale UNESCO il convegno “San Salvatore Armonie Imperfette”

Mercoledì 7 luglio alle ore 11 in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto

Proseguono le iniziative inserite nel programma “Longobardi in Italia 2011-2021. Un grande popolo senza tempo” per celebrare il decimo anno dall’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

Dopo l’apertura della mostra “San Salvatore Armonie Imperfette”, allestita nelle sale espositive dell’ex Monte di Pietà in via Aurelio Saffi e visitabile gratuitamente fino al 15 agosto (dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19), mercoledì 7 luglio alle ore 11 si terrà il convegno online dedicato alla basilica di San Salvatore.

All’incontro interverranno il Commissario Straordinario del Comune di Spoleto Tiziana Tombesi, la Presidente dell’Associazione Italia Langobardorum Rossella del Prete e l’architetto Giorgio Flamini.

Previsti anche gli interventi dei tecnici del Raggruppamento Temporaneo Professionisti (RTP) Marco Balducci (ingegnere e capogruppo RTP), Margherita Agamennone Garibaldi (restauratrice e storica dell’arte) e Francesco Bartocci (ingegnere) che stanno lavorando alla progettazione per il miglioramento sismico della basilica di San Salvatore.

Il convegno, che verrà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3yi3Zxb) sarà moderato da Angela Maria Ferroni, archeologo Segretariato Generale Ministero della Cultura.