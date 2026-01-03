San Ponziano, la Giunta accoglie la proposta di Boccardo

Da una proposta accolta con un lungo applauso durante la processione del santo patrono a un atto ufficiale della Giunta comunale. È ora realtà l’intitolazione di uno spazio cittadino a San Ponziano Martire, figura centrale della storia religiosa e identitaria di Spoleto.

Tutto ebbe origine la sera del 14 gennaio 2025, in occasione della tradizionale processione dedicata al patrono della città. Giunti al Ponte Sanguinario (foto nella galleria in basso) , luogo che la tradizione indica come teatro del martirio di San Ponziano, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, pronunciò parole destinate a lasciare il segno, che riportiamo integralmente:

« Questo luogo ci ricorda plasticamente l’eroicità del dono che S. Ponziano ha fatto della sua vita per essere fedele a Cristo. Impariamo da lui la fortezza, il coraggio, la generosità, la mitezza, la dolcezza, l’amore reciproco e il perdono che ci servono per dare contenuti forti alle nostre giornate. Mentre saluto tutti voi e vi ringrazio di questa partecipazione corale e significativa, mi viene un’idea che potremmo tentare di elaborare e presentate a chi di dovere. Siamo qui al Ponte Sanguinario, il luogo dove S. Ponziano è stato martirizzato. Perché non dedicare a lui questa parte della piazza? Perché non chiamare questo luogo “Largo S. Ponziano?”. Potrebbe essere un punto di riferimento e una memoria costante, perché qui, dal sangue di questo martire, è nata la nostra Chiesa e questa comunità che ancora oggi si affida a lui»

Al termine dell’intervento, un lungo applauso salutò la proposta dell’Arcivescovo, condivisa dai cittadini presenti.

A distanza di alcuni mesi, quella suggestione è diventata un atto formale. Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 29/12/2025, il Comune di Spoleto ha infatti deliberato di approvare l’intitolazione di “Largo San Ponziano Martire”.

È stato individuato uno spazio adeguato nell’area adiacente al Ponte Sanguinario, ricompresa ora nella piazza della Vittoria, in particolare l’area pedonale sotto il Comando dei Vigili Urbani, tra i due archi di Porta Leonina. Una scelta ritenuta doverosa in considerazione della profonda devozione e del forte attaccamento della popolazione spoletina al proprio santo patrono.

La richiesta è risultata accoglibile anche sotto il profilo normativo, in base a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento di toponomastica stradale e della numerazione civica esterna, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 dell’11 maggio 2006.

Con “Largo San Ponziano Martire”, Spoleto non solo arricchisce la propria toponomastica, ma rafforza un legame profondo tra fede, storia e memoria collettiva, trasformando un luogo simbolico in un riferimento permanente per la comunità cittadina.