San Matteo, il tempo delle promesse è finito: Spoleto pretende la riapertura dei reparti chiusi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

IL TEMPO CHE PASSA E IL SILENZIO CI SONO NEMICI, DIAMO VOCE ALLA RICHIESTA DI RIAPERTURA DEI REPARTI CHIUSI DEL SAN MATTEO. SE NON LO FARANNO, NE PAGHERANNO LE CONSEGUENZE

Con una affollata assemblea alla sala Monterosso di Villa Redenta sono tornati in campo i 4 Comitati che si battono per il ripristino dei reparti di Emergenza, del punto nascita e della Pediatria all’ Ospedale “San Matteo degli Infermi di Spoleto”, con lo scopo di fornire una corretta informazione sulla situazione attuale del nostro nosocomio che per ora resta sostanzialmente immutata, e per ribadire che il Terzo Polo è la pietra tombale per il San Matteo. Hanno preso la parola i Portavoce dei Comitati: Giannini del Coordinamento Pace e Diritti, l’ ex Sindaco De Augustinis per il Comitato Civico, il Dott. Briguori per il Comitato di Strada e Spitella per il City Forum, per ribadire le richieste della popolazione di Spoleto, a un mese dalla dichiarata, dal governo regionale, presentazione del Piano sanitario regionale.

Nel momento in cui tutto si decide, la Regione deve avere chiaro che la città di Spoleto non accetterà altra soluzione che la ripertura dei reparti chiusi come promesso in campagna elettorale dalla Proietti.

Non possiamo accettare la cancellazione nel nostro territorio di diritti come quello alla salute, conquistati con anni di battaglie sociali ha detto Giannini. Argomento ripreso con forza da De Augustinis che ha messo in guardia da qualsiasi tradimento delle politiche della salute e ribadito che il Punto nascita è questione centrale che porta dietro a se tutte le altre. Briguori poi ha sottolineato il vincolo che i Comitati hanno nei confronti di chi con 10.000 firme e con un’instacabile e attiva presenza, ha tenuto viva la richiesta di ripristino della situazione ospedaliera ante COVID del San Matteo. Il parere dei cittadini è sapere, ha aggiunto, e deve essere decisivo nelle scelte della politica. Spitella ha infine parlato di come la città di Spoleto non accetterà in alcun modo che si ripeta quanto già visto con la Tesei, con le promesse di riapertura non mantenute.

Chi sta per varare il piano sanitario

regionale deve aver chiaro che Spoleto deve rimanere concretamente uno degli Ospedali DEA di Primo Livello della Rete di Emergenza Urgenza, a partire dalla riapertura del Punto Nascite. Chi governa la Regione oggi ha promesso riapriamo tutto, ma fino a oggi niente, non avendo acquisito neanche i pareri tecnici del Comitato scientifico della Regione.

Ci sono poi stati vari interventi dei presenti, tra i quali, quello dell’ ex Sindaco Massimo Brunini che ha posto l’ accento su dove finiscono i soldi della sanità in Umbria, visto il continuo finanziamento per altri ospedali come il San Giovanni Battista, mentre a Spoleto è tutto fermo. L’ Avvocato Taverna nel suo intervento ha affermato che le ordinanze che prevedevano le riaperture non rispettate, sono passibili di azioni legali; mentre il Dott. Ercolani ha messo il dito sulla chiusura del Punto nascita come funzionale allo smantellamento dell’ Emergenza Urgenza. E ancora, il segretario territoriale USB Magrini ha denunciato la natura politica di tutto ciò che sta accadendo, mentre l’ ex Dirigente dell’ sanità regionale Di Loreto ha posto l’ accento sulle delibere da rimuovere, come la 1933 per arrivare al risultato di riaprire i reparti chiusi, per cui ci stiamo battendo.

Comunicato stampa