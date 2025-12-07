San Matteo degli Infermi, i Comitati denunciano lo stallo: “Reparti ancora chiusi”

    • I Comitati per l’Ospedale “San Matteo” e l’Associazione Casa Rossa lanciano l’allarme sul mancato ripristino dei servizi ospedalieri. In vista dell’incontro pubblico di sabato 13 dicembre a Villa Redenta ( Sala Monterosso, ore 16), denunciano “lo stallo totale” nella riapertura dei reparti dell’emergenza-urgenza.

    Nel comunicato diffuso dall’Associazione si ricorda l’impegno, presente nel programma della nuova giunta regionale, di riattivare Punto nascita, Pediatria, Rianimazione ed emergenza specialistica. “A un anno dall’insediamento – sostengono – questi servizi non risultano ancora operativi”.

    Secondo i Comitati, anche personale e strutture del Pronto soccorso non sarebbero adeguati a un funzionamento h24, impedendo allo “San Matteo” di tornare a essere un DEA di primo livello.

    L’incontro di sabato sarà dedicato a fare il punto sulla situazione e a sollecitare tempi certi per la riapertura dei reparti.

