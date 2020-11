San Matteo degli Infermi: che significa ospedale di nicchia?

Il comunicato stampa dello Spoleto City Forum sulle parole del commissario straordinario Asl Umbria 2, dott. De Fino, pronunciate nel corso del consiglio comunale di ieri

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ieri in Consiglio Comunale, al quale purtroppo il City Forum non è stato invitato, è stato approvato un documento unitario con il quale, tra l’altro, si chiede il futuro ripristino delle peculiarità tolte al nostro Ospedale . Ben fatto!

Però contestualmente il dr. De Fino, commissario ASL2, presente in tale occasione, ha ribadito ancora una volta che il San Matteo, passato il Covid, diventerà un ospedale di nicchia.

Ci chiediamo: che significa di nicchia?

Il messaggio è subliminale e ci preoccupa fortemente perché, quando si parla di nicchia, di solito ci si riferisce a qualcosa di particolare e specifico: ma solo qualcosa.

Potrebbe significare che non tutto ciò che è partito ritornerà?

È vero che la decisione finale sarà demandata al prossimo Piano Sanitario Regionale, come è vero che non è lui che politicamente decide ma, da autorevole tecnico, avanzare tale ipotesi, significa essere probabilmente a conoscenza di ciò che sarà ripristinato e cosa no.

Altrimenti sarebbe stato un azzardo previsionale, che non è proprio del soggetto previdente che ha dimostrato di essere.

Ci auguriamo sinceramente di sbagliare.

Nessuno però in Consiglio ha chiesto purtroppo ragione di tale dichiarazione .

Sarebbe allora opportuno che il Sindaco, attraverso i normali canali istituzionali, evitando sistemi sino ad ora dimostratisi non produttivi, lo chiarisse subito con chi di dovere.

Ripetiamo: è fondamentale sapere, SUBITO, a quali servizi o reparti il dr. De Fino si è riferito quando ha parlato di nicchia!!!!

Altrimenti anche il documento unitario, approvato dopo settimane di confronto, diventerà inutile e superato.



Spoleto City Forum