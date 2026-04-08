San Martino in Trignano, 82 anni dopo il bombardamento: Spoleto ricorda le vittime del 16 aprile 1944

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  • Aprile 8, 2026
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    • Giovedì 16 aprile la città di Spoleto renderà omaggio alle vittime del bombardamento che colpì San Martino in Trignano durante la Seconda Guerra Mondiale. A 82 anni dalla tragedia del 16 aprile 1944, come ogni anno, avrà luogo una cerimonia commemorativa per mantenere viva la memoria di uno degli eventi più drammatici della storia del territorio.

    Il programma della mattinata prevede, alle ore 10.00, la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Martino in Trignano, presieduta dal pievano Don Edoardo Rossi, in suffragio di tutte le persone che persero la vita sotto i bombardamenti.

    A seguire, alle ore 11.00, si terrà la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, in Viale Cerquestrette,  in segno di rispetto e ricordo per le vittime.

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!