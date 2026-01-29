San Gregorio Presbitero e Martire, dalle persecuzioni alla devozione secolare

La città di Spoleto si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa: la festa del compatrono San Gregorio Presbitero e Martire. L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle ore 18, quando nella basilica di San Gregorio Maggiore sarà celebrata la Messa solenne, concelebrata dai sacerdoti della Pievania di San Ponziano. La liturgia sarà animata dal coro della Chiesa e dal Servizio liturgico di Pievania.

San Gregorio Presbitero e Martire è una figura centrale della storia cristiana locale. Secondo i racconti agiografici, Gregorio era un sacerdote spoletino che, durante le persecuzioni contro i cristiani sotto l’imperatore Diocleziano, fu denunciato per la sua fede. Arrestato, subì torture e venne infine decapitato il 24 dicembre del 304 d.C. nell’area dell’anfiteatro.

Il suo corpo fu recuperato da una donna di nome Abbondanza, che lo seppellì nei pressi delle mura cittadine. La tradizione racconta che la stessa Abbondanza raccolse anche i resti di numerosi altri martiri, probabilmente circa diecimila, fondando un cimitero cristiano e una prima chiesa proprio nell’area dove oggi sorge la basilica dedicata al Santo.

La costruzione dell’edificio attuale ebbe inizio nel 1079, mentre la chiesa venne solennemente consacrata il 6 agosto 1146 da sei vescovi. Nel corso dei secoli la basilica ha conosciuto numerosi interventi e trasformazioni, fino all’ultimo grande restauro concluso nel 2006. Il nome di San Gregorio Maggiore fu adottato per distinguere questa basilica dalle altre due chiese cittadine dedicate al martire.

La devozione a San Gregorio ha superato i confini locali: il santo spoletino è infatti venerato anche in città come Colonia, Metz, Verdun, Cremona, Lussingrande e Firenze, segno di un culto diffuso e radicato nella storia europea.

La celebrazione del 30 gennaio rappresenta dunque non solo un appuntamento religioso, ma anche un’occasione per riscoprire le radici storiche e spirituali della città, rinnovando un legame che attraversa i secoli.