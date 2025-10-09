Sabato 11 ottobre ore 21, presso la Chiesa parrocchiale di San Martino in Trignano, nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna del Rosario, si terrà un’elevazione spirituale dal titolo “San Francesco e il Cantico”.
Il coro di San Martino in Trignano, i cantori di Cannaiola, i cori di San Francesco di Terni e di Santa Maria di Ferentillo, accompagnati dalla banda musicale “F. Miselli” di Ferentillo, eseguiranno alcuni brani dell’album “Infinitamente Piccolo” di Branduardi, arrangiati per coro e banda dal maestro Giacomo Bartoli.
In occasione degli ottocento anni dalla scrittura del Cantico delle Creature, verranno ripercorsi in musica i tratti salienti della vita di San Francesco d’Assisi, con riflessioni e approfondimenti affidati alla voce narrante di Beatrice Leonardi.
Dirige il Maestro Luca Panico, da anni impegnato nel panorama bandistico umbro e già noto alla Pievania di San Giovanni Battista per l’organizzazione di altri momenti musicali, quali la Missa Pro Pace e il Magnificat.
