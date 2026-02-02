San Francesco 1226–2026: Bevagna, Montefalco, Spoleto e Trevi fanno rete

In vista dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026), Bevagna, Montefalco, Spoleto e Trevi hanno costruito insieme un articolato programma di iniziative per celebrare la figura del Santo e il suo profondo legame con questi territori, tutti appartenenti all’Archidiocesi di Spoleto-Norcia.

Il calendario delle celebrazioni sarà presentato alla stampa lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 11.00, nel Salone dei Vescovi del Museo Diocesano di Spoleto. Interverranno l’arcivescovo mons. Renato Boccardo, Anna Rita Cosso, presidente del Parco Culturale Ecclesiale, e i sindaci di Bevagna, Montefalco, Spoleto e Trevi.

Un’occasione condivisa per rileggere, a ottocento anni dalla morte, l’attualità del messaggio francescano e valorizzare il patrimonio spirituale e culturale dei territori coinvolti.