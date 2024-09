Samuele Bonanni (M5S): “Condoglianze alla famiglia di Luigi Ferrandino, in Umbria nel 2024 già tredici morti sul lavoro un dato preoccupante”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“Le morti e gli incidenti sul lavoro sono un’intollerabile offesa per la coscienza collettiva”. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sento di condividere e fare mie pensando a Luigi Ferrandino, l’operaio scomparso per un incidente sul lavoro a Spoleto martedì scorso. Non c’è più tempo per rimandare: le istituzioni devono trovare soluzioni in campo legislativo e amministrativo per puntare alla formazione, con investimenti mirati ad una maggiore tutela e sicurezza, e maggiori controlli per localizzare i luoghi e le situazioni non idonee. È intollerabile che solo in Umbria nel 2024 sono già tredici le morti bianche. Un dato che desta preoccupazione considerando i 191 decessi sul posto di lavoro a livello nazionale nel primo trimestre dell’anno. Dati davvero preoccupati che lasciano amaro in bocca e devono spingerci a porre la massima attenzione. Alla famiglia di Luigi il sincero e sentito cordoglio da parte mia, del Movimento 5 Stelle e dell’intera comunità di Spoleto.

*Samuele Bonanni – Candidato per il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali per Stefania Proietti presidente*