Salvatore Magazzini e Nicola Ghiuselev gli artisti dei Due Mondi

Il menotti art festival Spoleto e lo Spoleto meeting Art presentano Nicola Ghiuselev , artista bulgaro e Salvatore Magazzini ( Toscano) in occasione del

67° Festival dei Due Mondi. La mostra di Nicola Ghiuselev resterà aperta fino a mercoledì 26 giugno al Caffè Letterario del Sansi , ma sarà possibile richiedere il catologo ragionato dell’artista per tutto il periodo del Festival e lo stesso sarà premiato allo Spoleto Art Festival il 6 Luglio ( finissage mercoledì 26 ore 17 alla presenza di Anna Maria Petrova, artista, giornalista ed attrice).

Salvatore Magazzini presenterà la sua mostra personale al caffè letterario del sansi a Spoleto sabato 29 giugno alle ore 17 alla presenza dello stesso artista che presenta opere inedite di cui quella che darà la copertina al magazine La Fiera letteraria (di cui in locandina). La mostra a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti resterà aperta fino al 28 luglio e sabato sarà presentata anche ai media e critici presenti : Luca Filipponi, Paola Biadetti, Sandro Costanzi, Emanuela Mari, Michele Greco,

Alessandro Piccioli, Angelo Matteo Socci, Francesco Ansidei.

Molto soddisfatto il presidente dello Spoleto meeting art Luca Filipponi: ” Due artisti di altissimo profilo internazionale che rappresentano al meglio le nostre attività e la nostra kermesse che per settembre è già completamente sold out dal 27 al 30, manifestazione che vedrà la presenta di molti artisti americani ed il ritorno in grande stile degli artisti cinesi”