“Salute sotto l’albero” a Campello sul Clitunno

Visite specialistiche gratuite per i cittadini che in questo momento di difficoltà economica non riescono a sostenere le spese di controlli medici

L’A.T.S. Campello Fonte Solidale ha proposto un Nuovo progetto di Solidarietà Locale di sostegno ai cittadini del Comune di Campello Sul Clitunno.

“Fonte Solidale” è un Progetto di Lotta alla Povertà nato nel 2018 che si sta realizzando nel Comune di Campello sul Clitunno dove esistono delle persone che vivono condizioni di difficoltà, a volte non evidenti ma reali, di estrema povertà dovuta alla perdita di lavoro e alla profonda crisi economica su cui nell’ultimo anno si sono aggiunti anche gli effetti della Pandemia ancora in corso.

Proprio per fare fronte a questa situazione, che genera importanti disuguaglianze sociali diverse realtà hanno unito le forze e le risorse:

la Caritas Diocesana Spoleto-Norcia

il Comune di Campello sul Clitunno,

laFondazione Giulio Loreti Onlus,

la Parrocchia di Santa Maria in Campello e

la Meccanotecnica Umbra.

Con il contributo fondamentale degli imprenditori locali, degli amministratori, dei commercianti e di cittadini “illuminati” desiderosi di essere protagonisti di questo ambizioso, ma non impossibile, progetto per l’anno 2020 Campello Fonte Solidale ha proposto una nuova Progettualità dal nome “SALUTE SOTTO L’ALBERO” in cui con la collaborazione del Centro Medico Giulio Loreti si propongono visite specialistiche gratuite a favore dei cittadini di Campello Sul Clitunno che in questo momento di difficoltà economica non riescono a sostenere le spese di controlli medici.

In un periodo particolarmente complesso dal punto di vista sociale e economico, i controlli medici sono uno degli aspetti che viene trascurato di più, nonostante conservi sempre un valore fondamentale per quanto riguarda la prevenzione e la salute pubblica. Avvalendosi della collaborazione dei medici del centro polispecialistico G.Loreti sarà possibile garantire visite cardiologiche, Angiologiche, Urologiche, Dermatologiche, Neurologiche, Ginecologiche, Ortopediche, Otorinolaringoiatriche, Reumatologiche, Diagnostiche Ecografiche, Senologiche, Oculistiche.

Per presentare la richiesta è necessario avere due requisiti: ISEE aggiornato inferiore a 12.000 euro e una giacenza bancaria al 30/11/2020 inferiore a 8000€.

Per informazioni rivolgersi all’ ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Campello Sul Clitunno dal 22/12/2020 all’ 08/01/2021. Prestazioni disponibili fino a esaurimento del fondo – Max 1 prestazione a persona. Tel. 366.9361232