Giovedì 26 maggio alle ore 17.30

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Giovedì 26 maggio alle ore 17.30, in diretta su Facebook sarà trasmesso SALUTE IN COMUNE /3, il terzo appuntamento della serie di incontri promossi dal Tavolo Qualità della Vita dell’Associazione Spoleto 2030.

Da come verrà ricostruita la sanità (a partire dai più fragili), dipenderà il grado di qualità della vita di ciascuno di noi, come singoli e come comunità, in termini di valori civili ed umani, di prospettive di salute e di risorse economiche.

Per questo attraverso questo percorso, partito con il primo webinar il 24 marzo, Spoleto2030 si è posta l’obiettivo di approfondire i contenuti del DM 71 per la riforma della medicina del territorio. Il fine, quello di promuovere una maggiore consapevolezza su un tema che riguarda tutti.

Con questa riforma, se accolta e ben applicata, è possibile dare forma ad un cambio sistemico della sanità nazionale: accanto al concetto di cura dei più fragili, il sistema sanitario nazionale, con il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza domiciliare, allarga ancora di più il diritto alla salute estendendolo a tutta la popolazione.

Abbiamo per questo affidato la chiusura a tre ospiti di eccezione: il prof. Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri, e vicino a noi da tempo nella costruzione di nuove prospettive culturali e concrete; insieme a lui il prof. Gianfranco Damiani, docente presso Università Cattolica, esperto in programmazione e gestione sanitaria; ad aiutarci a capire le ricadute concrete nel nostro territorio, dopo aver aperto il primo webinar, chiuderà il cerchio delle riflessioni il dott. Massimo De Fino, direttore generale della UslUmbria2.

Crediamo che questo sia un modo giusto di fare le cose: costruire attivamente e propositivamente, con uno sguardo al futuro, il bene di tutti e di ciascuno.