Salario Minimo Subito, raccolta firme in piazza Garibaldi

Promossa dal Partito Democratico, domenica 8 ottobre 8-20

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Per iniziativa del Partito Democratico, domenica 8 ottobre dalle 8 alle 20 in piazza della Vittoria sarà allestita una postazione per sottoscrivere la richiesta del SALARIO MINIMO SUBITO.

Una battaglia di civiltà di fronte alla crisi economica e sociale che sta interessando il Paese coinvolgendo in particolare i lavoratori più deboli troppo spesso sfruttati con stipendi indecorosi.

Il Partito Democratico di Spoleto aderisce convinto all’iniziativa promossa a livello nazionale contro le politiche del governo di destra che specula sui lavoratori a vantaggio dei più forti. Il “caso” di una ministra ancora in carica è emblematico del sistema di privilegi ingiustificati che si sta attuando.