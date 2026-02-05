Sala Relax Podcast: dal 12 febbraio riparte la quarta stagione. Ospite d’esordio Pietro Biondi

Riparte dal 12 febbraio la quarta stagione di Sala Relax Podcast, progetto nato a Spoleto nel 2023 e cresciuto nel tempo come spazio di confronto e racconto dedicato alle persone, ai mestieri e alle forme della cultura contemporanea, con uno sguardo attento al territorio umbro ma aperto a esperienze e voci provenienti anche da fuori regione. Sala Relax Podcast è un progetto di Wowo APS ed è condotto da Matteo Mancini, Massimo Balducci, Giacomo Di Paolo, Jacopo Fioretti e Saverio Mariani, con la collaborazione di Arianna Sassi, Laura Ludovica Buccinnà e Lukas Klopfenstein. Nel corso delle prime tre stagioni il podcast ha costruito un archivio di conversazioni che oggi conta 82 puntate, pubblicate con cadenza settimanale, ogni giovedì, sulle principali piattaforme digitali. Dopo l’esperienza dello scorso anno all’interno del progetto Giovani in Biblioteca, ospitato negli spazi della Biblioteca comunale di Spoleto, Sala Relax Podcast inaugura questa nuova stagione in una veste rinnovata e indipendente, con una sede stabile nella saletta podcast di Wowo Factory, confermando la volontà di radicarsi fisicamente nel territorio e allo stesso tempo di sperimentare linguaggi e formati contemporanei. Ad aprire la quarta stagione sarà Pietro Biondi, attore e doppiatore, protagonista di una puntata che attraversa decenni di teatro, radio e doppiaggio, tra memoria personale, trasformazioni del mestiere e riflessioni sul presente. Un dialogo diretto e senza filtri, in linea con lo stile del podcast, che privilegia tempi lunghi, ascolto e approfondimento rispetto alla logica della promozione rapida. La nuova stagione si presenta come un ulteriore passo di consolidamento del progetto e vedrà alternarsi ospiti locali e non, provenienti da ambiti diversi: cultura, spettacolo, tecnologia, gioco, arti performative e associazionismo. Tra le puntate già registrate figurano conversazioni con Paolo D’Urso (Mondo Amiga), Davide Gasparrini (Agape Teatro e Teatro di Bevagna) e Lorenzo Klopfenstein, con un focus dedicato al mondo dei giochi di ruolo e da tavolo, accanto a molte altre voci in arrivo. Sala Relax Podcast continua così a proporsi come uno spazio di racconto contemporaneo che parte da Spoleto ma non si esaurisce in una dimensione locale, valorizzando esperienze radicate nel territorio e mettendole in dialogo con temi più ampi, generazionali e culturali. Un progetto che sceglie la lentezza della conversazione e la profondità dell’ascolto come strumenti per leggere il presente. La quarta stagione di Sala Relax Podcast sarà disponibile a partire dal 12 febbraio, con nuove puntate ogni giovedì, su Spotify, YouTube e Apple Podcast.