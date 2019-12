Sala Pegasus, la proiezione di un film muto sonorizzato dal vivo per festeggiare i 5 anni

Giovedì 19 dicembre la proiezione de “L’Uomo meccanico” del 1921, il primo film di fantascienza/horror prodotto in Italia

Giovedì 19 dicembre il Cinéma Sala Pegasus festeggia 5 anni dall’apertura e per l’occasione si terrà una speciale serata ad ingresso gratuto.



Per festeggiare al meglio questo importante compleanno la sala è stata inserita all’interno del tour della sonorizzazione live del film muto L’Uomo Meccanico (Ita-Fra 1921), il primo film di fantascienza/horror prodotto in Italia ad oggi disponibile (il più antico “Il Mostro di Frankenstein” del 1914 risulta perduto) e restaurato dalla Cineteca di Bologna.

Il film sarà sonorizzato dal vivo dalla musica elettronica sperimentale di Luca Maria Baldini, progetto nato dalla residenza Soundtracks 2018 presso il Centro Musica Modena ed in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

“L’Uomo Meccanico” è un film muto prodotto dalla Milano Films nel 1921. Autore e interprete della pellicola è il francese André Deed (noto in Italia come Cretinetti).



La pellicola era andata perduta e solo negli anni ’90 la Cineteca di Bologna è riuscita a restaurare un lungo frammento proveniente dall’ultima bobina rimasta al mondo, rinvenuta nella Cinemateca Brasileira di San Paolo.



“L’Uomo Meccanico” è per questo poco conosciuto, sebbene rappresenti una tappa molto importante del cinema italiano. Si tratta, della prima pellicola italiana ed una delle prime al mondo ad affrontare il tema dell’automa ed a mostrare la scena dello scontro tra un mostro meccanico buono ed uno cattivo, anticipando di gran lunga temi sviluppati dalla fantascienza posteriore, nonché un certo immaginario “mecha” giapponese.



LA SONORIZZAZIONE

“Ho deciso di far dialogare questa pellicola con il presente, utilizzando suoni della contemporaneità creando cortocircuiti temporali. La struttura ritmica è frutto di campionature di suoni del cellulare e derivati, come ad esempio il suono iniziale: una vibrazione del telefono elaborata. Concettualmente ho immaginato che l’uomo meccanico potesse essere letto come uno strumento nelle mani di pochi, in grado di controllare e sopraffare. Il nostro “uomo meccanico” oggi è rappresentato dal controllo a cui siamo sottoposti attraverso tecnologia, smartphone e piattaforme social. L’idea è stata quella di ricreare parte dei suoni d’ambiente così come si è usato fare dall’avvento del sonoro in poi. Una sorta di omaggio al punto di rottura fra cinema muto e cinema sonoro”. Luca Maria Baldini



IL PROGRAMMA DELLA SERATA

La serata in programma per giovedì 19 dicembre sarà ad ingresso gratuito ed avrà inizio a partire dalle ore 20:00 dove verrà offerto un aperitivo/cena in attesa del Cine concerto in programma per le ore 21:30 (con una durata di 45 minuti).



Per info: cinemasalapegasus@gmail.com / + 39 339 40 12 680