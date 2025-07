Sala Monterosso piena per il dibattito con Stefano Bandecchi organizzato dall’Associazione Prima Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Tantissima gente ha partecipato all’incontro promosso dall’Associazione PRIMA SPOLETO, nonostante il periodo di ferie, l’ora proibitiva e le varie concomitanze di eventi. Ciò sta a dimostrare che il tema, anche se non prioritario rispetto ad altri, è comunque avvertito dalla popolazione. Ci dispiace che alcuni relatori ufficiali non abbiamo avuto la possibilità, o non hanno ritenuto opportuno, di essere presenti, tra cui il sindaco Sisti, perché avrebbero avuto la giusta platea per far conoscere il proprio parere in merito e, soprattutto, avrebbero avuto modo di ascoltare le istanze dei cittadini. Ringraziamo il sindaco Bandecchi per aver rispettato l’impegno, nonché le altre autorità presenti, tra cui: il consigliere regionale, Stefano Lisci, il presidente del Consiglio Comunale, Marco Trippetti; i sindaci di San Gemini, Montecastrilli e Poggiodomo; gli assessori ternani, Cardinali e Altamura, l’ex sindaco, Massimo Brunini, alcuni presidenti di Associazioni di categoria e dei Sindacati. L’intento della nostra Associazione era quello di aprire comunque un confronto su di un argomento che, pur parlandone da decenni, non aveva mai trovato una occasione di incontro per discuterne in maniera concreta e partecipata. Faremo ora tesoro di quanto emerso dalla riunione di ieri, cercando di approfondire alcuni aspetti legati alla problematica in questione, per elaborare poi una proposta da presentare alla cittadinanza. Questo il compito associativo che ci siamo dati e questo cercheremo di fare.

Spoleto, lì 8 luglio 2025

UFFICIO STAMPA P.S.