Sabato tutti al PalaRota a sostenere la Ducato Futsal!

Il capitano Rosi: “Non vediamo l’ora di scendere in campo”

Sessanta minuti per coronare il sogno promozione. Questo si vivrà sabato in un PalaRota sicuramente pronto a spingere i ragazzi della Ducato Futsal Spoleto verso l’impresa. Tonerà in campo anche il capitano Simone Rosi, assente per squalifica sabato nel rocambolesco match vinto dai ragazzi di De Moraes in casa del Rivo Subasio.

“Per me rimanere fuori è stato un autentico travaglio – dice il capitano della Ducato – ed è stata la conferma di quanto immaginavo: si soffre meno in campo che in tribuna. I miei compagni sono stati bravissimi a portare a casa una partita che si era messa decisamente male”.



Com’è stata la settimana di preparazione?

“C’è un buon clima, l’ambiente è carico e ci siamo allenati bene. Ovvio che non tutti i ragazzi possono dire di aver vissuto una vigilia così importante e un po’ di agitazione c’è. L’unica cosa sicura è che non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Nonostante i favori del pronostico, proprio nessuno dà per scontata la vittoria con l’Oratorio Don Bosco che, all’andata, fu capace di rimontare dallo 0-4, chiudendo il match sul 5-5 e fermando la striscia di vittorie della Ducato.

“Come sempre cercheremo di fare attenzione anche ai particolari, come ci chiede sempre il mister. Sappiamo di dover vincere per evitare di giocarci tutto nell’ultima partita di Gualdo. Vogliamo anche farlo per la tanta gente che ci ha sostenuto e per tutto l’ambiente spoletino”.

Come detto, la Ducato ha il destino nelle sue mani e, con il bottino pieno di sabato, avrà vinto matematicamente il campionato.

Appuntamento alle 15 al PalaRota.