Sabato la Ducato Futsal torna al PalaRota

Capitan Rosi: “Vogliamo riportare l’entusiasmo a Spoleto. C’è bisogno di dare continuità ai risultati, facendo divertire la gente”

Una vittoria e un pareggio: questo è lo score della Ducato Futsal in Coppa Italia. Alla vigilia della terza giornata ne parliamo con il capitano spoletino, Simone Rosi.

“Al momento siamo secondi in classifica, a pari punti con l’Accademy; e, visto che passano le prime due, abbiamo la necessità di non sbagliare per non dover rinunciare all’obiettivo della coppa cui teniamo veramente tanto”.

Sabato arriva il Real Foligno.

“Loro vengono da due sconfitte, ma sono una buona squadra con ottime individualità. Per fare risultato sarà necessario non ripetere gli errori fatti venerdì contro l’Accademy, perché ci potrebbero costare cari”.

Fondamentale sarà il sostegno del pubblico.

“Giocare al PalaRota è una cosa bellissima, ma sappiamo anche che, se vogliamo riportare l’entusiasmo a Spoleto, c’è bisogno di dare continuità ai risultati, facendo divertire la gente; e questo un po’ pesa. Per questo ci stiamo allenando bene e vedo grande impegno da parte di tutti, con le ovvie problematiche di qualche acciacco di inizio stagione”.

In settimana sono anche stati ufficializzati i gironi di campionato…

“Staremo nel girone nord, in apparenza più competitivo, ma che ci permetterà di giocare la quasi totalità delle partite in impianti al chiuso. Non vediamo l’ora di iniziare, anche se manca qualche settimana ancora e c’è tempo. Ora pensiamo alla Coppa”.

L’appuntamento per Ducato Futsal – Real Foligno è per sabato alle 15 al PalaRota.