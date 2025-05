Sabato e domenica gli ex convittori si ritrovano a Spoleto

Sabato 24 e Domenica 25 Maggio 2025 si svolgerà il 64° Raduno annuale dell’Associazione ex Convittori e ex Convittrici di Spoleto e Pescara.

L’appuntamento si ripete con cadenza annuale e riaccende una sorta di magia in quei giovani che hanno passato i migliori anni della propria giovinezza sui banchi delle scuole di Spoleto e che proprio per questo hanno nei propri cuori la Città del Festival che li ha visti stringere anche amicizie ancora in essere a ricordo dei bei tempi che furono.

Nella giornata di sabato 24 maggio dopo la visita guidata a Palazzo Collicola e le sue collezioni d’arte i convenuti parteciperanno a vari convivi in vari ristoranti di Spoleto.

Domenica 25 il programma prevede: la S. Messa (ore 10.00 Chiesa di S. Filippo), l’apposizione di una corona d’alloro alle lapidi che ricordano gli ex convittori caduti nelle due guerre mondiali, l’inaugurazione del restauro della lapide commemorativa dell’inaugurazione del Convitto INOIS nel 1893 e il pranzo alle ore 13:00

Grazie anche al contributo riconosciuto all’Associazione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, durante il convivio saranno premiati inoltre i ragazzi e le ragazze che nell’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto le migliori votazioni: Giovannelli Stefano, Esposito Giorgia Maria, Buzzo Tommaso, Musco Sofia, Grimaldi Francesco, Catini Emma, Santarelli Tommaso, Plini Giada, Bordini Ludovica, Luppinelli Filippo, Verdura Edoardo, Filloramo Emanuele, Frangiosa, Luca, Di Paola Rachele.