Sabato al PalaRota la delicata sfida Ducato Futsal-San Martino

Contro una delle prime della classe non ci sarà lo squalificato De Moraes

Dopo la pausa di una settimana causata dall’indisponibilità del palazzetto di Orvieto, torna in campo la Ducato Futsal Spoleto che, nelle ultime tre giornate da disputare al PalaRota, dovrà affrontare niente di meno che le prime tre della classifica, divise da soli due punti ed in lotta furiosa per conquistare la serie B che verrà. Si inizierà sabato contro gli eugubini del San Martino. La posizione di classifica della Ducato non permette di guardare in faccia a nessuno perché gli impegni ravvicinati non lo permettono; la prossima settimana ci saranno due scontri diretti in trasferta che pesano: il recupero di Orvieto e l’impegno a Città di Castello contro la CTS Grafica.

Contro il San Martino ci sarà spirito di rivalsa dopo il durissimo 8-1 subito nella gara di andata; non ci sarà De Moraes squalificato, obbligato in tribuna anche per il suo ruolo di allentaore.

Appuntamento sabato alle 15.00 al PalaRota.