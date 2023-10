Sabato al PalaRota esordio in campionato per la Ducato Futsal

Leonardo Giusti: “Sarà una battaglia!”

Con il morale in crescita dopo il passaggio in turno in Coppa Italia, la Ducato Futsal vive la vigilia dell’esordio nel campionato di serie C1.

“Per noi è stata importante la vittoria di Norcia – dice il giovane Leonardo Giusti, che ha sbloccato proprio il match disputato nella terra di San Benedetto – perché ci ha restituito un po’ di serenità dopo la sconfitta contro Rieti e, soprattutto, ha accresciuto la fiducia nel lavoro che stiamo svolgendo con il mister”.

Un ruolo importante quello di Giusti, anche in virtù dell’obbligo di schierare un fuoriquota in campo…

“All’inizio ho vissuto questa cosa con un po’ di preoccupazione; ma poi, anche grazie a Francesco Tacchilei e Giacomo Del Gallo, che dovrebbero essere quelli con cui mi gioco il posto, ma che in realtà sono amici prima che compagni di squadra, ho sentito meno la pressione e più la voglia di dimostrare di poter fare bene anche in una categoria superiore”.

Un campionato che parte da dove ci eravamo lasciati, verrebbe da dire.

“Con il Cannara è stata una sfida intensa lo scorso anno e è sarà una bella partita tra due squadre che si conoscono. Noi ci faremo trovare pronti alla battaglia, mettendo in campo anima e corpo, per noi stessi e per il nostro pubblico”.

Appuntamento sabato alle 15.00 al PalaRota.