Sabato al cardiopalmo per la Ducato Futsal

Prima squadra a Gualdo. Occhi puntati su San Giacomo: la under 15 può laurearsi campione regionale

Chi credeva sarebbe stato un sabato rilassato per la Ducato Futsal si dovrà ricredere.

La prima squadra sarà ospite della Virtus Gualdo, compagine che, all’andata, espugnò il PalaRota al termine di una durissima battaglia ed in corsa per accedere direttamente alla finale playoff ed evitare una scomoda semifinale. Si giocherà a Gualdo alle ore 15.30 e sarà l’ultimo impegno stagionale per Rosi e compagni a cui il calendario aveva assegnato il turno di riposo in concomitanza con l’ultima giornata che andrà in scena nel prossimo fine settimana.

Tre ore più tardi, impegno di straordinaria importanza per la under 15 spoletina che, sul sintetico di S.Giacomo, ospiterà la Virtus Sangiustino in quello che è un autentico spareggio che designerà la vincente del girone gold dell’Umbria. Chi vincerà non solo si potrà fregiare del titolo di campione regionale, ma sarà chiamato anche a difendere i colori umbri nella prestigiosa fase nazionale che vede la nostra regione inserita in un girone di grande fascino con Bologna, i toscani dell’IBS Le Crete, i veneti del Bissuola e, soprattutto, la Italservice Pesaro (la cui prima squadra ha vinto gli ultimi due scudetti, oltre a diversi altri trofei). Tour de force, quindi, per mister De Moraes che, al termine di una doccia veloce in quel di Gualdo, dovrà raggiungere i suoi under 15 per guidarli a raggiungere un altro sogno. Appuntamento alle ore 18.30 al Capitini.