Attività gratuita per bambini da 6 anni in su

Sabato 9 ottobre, in occasione della Giornata delle Famiglie al Museo, alle ore 11.00, mattinata speciale tra le vetrine del Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto insieme ad un archeologo. Attività gratuita per bambini da 6 anni in su, bigliettazione ordinaria. Per info e prenotazioni: drm-umb.muspoleto@beniculturali.it – 0743 223277