Sabato 31 ottobre visita tematica alla mostra ‘Materia Oscura’

Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente” – ore 16.00

In occasione della chiusura della mostra temporanea di Paolo Canevari Materia Oscura, sabato 31 ottobre alle ore 16.00, Sistema Museo propone una visita guidata tematica alle opere dell’artista romano ospitate al Piano Nobile di Palazzo Collicola.

L’iniziativa sarà l’occasione per entrare in contatto con la misteriosa ed impenetrabile materia di Paolo Canevari e con la consapevolezza dell’impossibilità di poterne svelare il livello oscuro. La partecipazione alla visita guidata è gratuita e prevede l’obbligo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

La visita guidata è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

“Progetto realizzato grazie al contributo del bando Exhibit Program | Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”.

“Project supported by the Exhibit Program | Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism.

Per informazioni e prenotazioni

Dal giovedì al lunedì 10.30-13/15.00-17.30

Sistema Museo – 0743.46434