Sabato 3 agosto il 67° Festival dei Due Mondi è in prima TV su Rai5

È in programma sabato 3 agosto alle ore 21:15 la prima serata dedicata da Rai 5 al Festival dei Due Mondi: il documentario prodotto durante la manifestazione va in onda in prima TV per la trasmissione Punto Nave – Mappe per l’immaginario, e racconta la sessatasettesima edizione appena conclusa attraverso le voci dei suoi protagonisti. La puntata comprende le interviste alla direttrice artistica Monique Veaute, al consigliere per la musica Marco Ferullo, e agli artisti dell’edizione 67: Jeanne Candel, Davide Enia, Barbara Hannigan, Liv Ferracchiati, Iván Fischer, Wayne McGregor, Adrien Mondot, Mehdi Kerkouche, Stefano Mancuso, Lizz Wright. Il documentario è un programma di Elena Sorrentino, Monica Onore ed Emanuela Avallone, con la regia di David Doplicher.

Il prossimo appuntamento è a settembre per la trasmissione in prima serata di Orfeo ed Euridice con la regia di Damiano Michieletto, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Vocalconsort Berlin diretti da Antonello Manacorda.