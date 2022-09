Sabato 17 settembre torna la Festa della Cooperativa Il Cerchio

“Dire Fare Sociale. Il profumo di un’idea”

Dopo uno stop lungo tre anni la Cooperativa Il Cerchio torna a fare festa!

Sabato 17 settembre a partire dalle 16,00 presso la rinnovata struttura di via Pietro Falchi si terrà “Dire Fare Sociale. Il profumo di un’idea”.

Ci saranno mercatini, buffet, porchetta, laboratori e animazione per bambini e ragazzi, musica live, uno spettacolo teatrale, proiezioni video delle attività svolte, danze folkloristiche e molto molto altro.

Ritornare a festeggiare il lungo periodo di “stop” legato alla pandemia è molto importante per tutti noi della Cooperativa il Cerchio. Per questo sarà una giornata ricca di attività, iniziative ed emozioni dedicate a tutti i soci, i lavoratori e gli ospiti della cooperativa ma anche al territorio e a tutti quei cittadini che vorranno partecipare e condividere una giornata in allegria.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0743221300 oppure inviare una mail a cooperativa@ilcerchio.net.