Sabato 17 gennaio la presentazione di “Confessioni di delitti (non del tutto) immaginari”

  • Redazione
  • Gennaio 15, 2026
  • Culturali
  • Letto 35

    • Sabato 17 Gennaio a Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci“ verrà presentato al pubblico un libro a fumetti autoprodotto dagli autori che si firmano ROSE & MORE. Il fumetto si intitola “Confessioni di delitti (non del tutto) immaginari”. Si tratta, come si legge nell’invito/presentazione, di 27 micro-storie noir sulla futilità de male.

    Gli autori racconteranno come è nato il loro sodalizio artistico-letterario e come è affiorata l’idea di realizzare queste micro-storie. L’esperto in fumetti Luca Raffaelli entrerà nel merito delle valenze sociologiche e grafico/narrative di queste storie a fumetti, riconducibile, per la loro essenzialità, sinteticità e fulminanti conclusioni, al genere fumettistico della striscia.

    Si tratta di una raccolta di storie a fumetti esplicitamente ispirata a “Delitti esemplari”, un’analoga raccolta dello scrittore di lingua spagnola Max Aub (1903-1972), pubblicata la prima volta a Città del Messico nel 1957.    

    I personaggi protagonisti delle 27 storie inventate da ROSE & MORE presentano profili psicologici e psichici analoghi a quelli dei protagonisti dei delitti raccontati da Max Aub con una variante essenziale dovuta alla circostanza che il medium utilizzato introduce la componente visiva che comporta una maggiore caratterizzazione degli stessi.  

    Nel titolo si legge che i delitti non sono quasi del tutto immaginari. Si tratta, infatti, di moventi futili che vanno molto al di là di quella che Anna Arendt definì la banalità del male.

    Share

    Articolo precedente

    Mercatino delle Briciole. Domenica 11 gennaio a corso Mazzini e in piazza della Libertà

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla