Sabato 15 marzo il convegno “Fattori protettivi nello sviluppo dei disturbi alimentari” a Palazzo Mauri

Sabato 15 marzo nella sala al II piano della Biblioteca comunale “G. Carducci” di Palazzo Mauri a partire dalle ore 10.00, si terrà il convegno “Fattori protettivi nello sviluppo dei disturbi alimentari” a cura della Associazione di Volontariato “Il Girasole”.

L’iniziativa, inserita nel calendario degli eventi organizzati dal Comune in collaborazione con Associazioni e Istituzioni del territorio per la “Giornata internazionale della donna”, è realizzata in occasione della “Giornata nazionale fiocchetto lilla”, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare (DCA).

Al convegno interverranno la biologa nutrizionista esperta in DNA, Giulia De Iaco, che illustrerà il progetto “1000 giorni insieme” , un percorso di sana alimentazione durante la gravidanza e nei primi due anni di vita del bambino, la psicologa Veronica Laurenti e Pamela Anderlini che presenteranno “Conosciamo i 5 sensi con il cibo”, progetto di promozione della salute e del benessere nella scuola dell’infanzia e “Conosciamo le emozioni e la forma corporea”, progetto promosso nella scuola primaria.

La psicologa Ilaria Mattarelli e la psico-terapeuta Elisabetta Verdura illustreranno il progetto di promozione del benessere “Mens Sana in Corpore Sano”, realizzato nella scuola secondaria di primo grado, la psicologa Veronica Laurenti e il counselor professionista Agostino Cesario presenteranno “Parliamone insieme” progetto in corso all’I.I.S. Campani Spagna, che prevede la realizzazione di uno sportello di ascolto per studenti e incontri con genitori ed insegnanti.

Concluderanno la mattinata gli interventi di Simonetta Marucci, endocrinologa esperta dei DNA, che tratterà il tema “Disturbi alimentari e ricerca dell’identità” e dello psicologo-psicoterapeuta N.P.I.A Spoleto Valnerina Alessio Martini con “Disturbi della Nutrizione e dell’alimentazione: diffusione e prospettive di intervento”.