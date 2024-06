Sabato 15 giugno c’è Spoleto in gioco. Il programma

La manifestazione ‘Spole15 giugnoto in Gioco’, organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio, rimandata a causa del maltempo, si terrà sabato 15 giugno in piazza Garibaldi, piazza Don Pino Puglisi Auditorium della Stella, corso Garibaldi, piazza San Gabriele dell’Addolorata Cantiere Oberdan e piazza Collicola con un programma ricco di proposte gratuite e accessibili a tutti.

I bambini e le famiglie che parteciperanno alle iniziative potranno spostarsi in modo gratuito con il trenino Bus Italia (in funzione dalle 15.00 alle 19.00) da una piazza all’altra per godere appieno di tutte le attività organizzate con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari sezione di Terni, l’Associazione Peter Pan, l’Associazione Social Sport Spoleto, l’Associazione Il Sorriso di Teo, l’Associazione Il Cerchio, la Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto, la Cooperativa B+ e Cir Food, la Scuola Infanzia di Protte, l’Aglaia, l’Associazione Il Filo Rosso, Il Canile comunale ‘La Casa di Buddy’, il Gruppo Volontari della Protezione Civile, l’Asd Blubasket Spoleto, Aias Spoleto, SAi, la Polisportiva dilettantistica La Fenice, la Soc. Cooperativa Sistema Museo e l’Associazione IL BORGO.

PROGRAMMA

PIAZZA GARIBALDI

POMPIEROPOLI

10.00 | 19.00

a cura dell’associazione ANVVF Sezione di Terni

UNO PER TUTTI…TUTTI PER UNO!

15.00 | 19.00

a cura della scuola d’infanzia di Protte – II Circolo didattico

GIOCHIAMO CON LE RUOTE

10.00 | 19.00

a cura dell’associazione Peter Pan

PRESTITI A SORPRESA PER PICCOLI GRANDI LETTORI: DA SPOLETO IN GIOCO ALLA BIBLIOTECA CARDUCCI

15.00 | 19.00

a cura della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto

GUARDIAMO OLTRE

10.00 | 19.00

a cura dell’associazione Peter Pan

GIMKANA IN PIAZZA CON SOCIAL SPORT SPOLETO

10.00 | 19.00

a cura dell’associazione Social Sport Spoleto

UNA BICI PER TUTTI

10.00 | 19.00

a cura dell’associazione Il Sorriso di Teo

SPORTINSIEME

11.00 | 12.00

a cura della cooperativa Il Cerchio

GIOCARE SI PUO’

10.00 | 13.00

a cura della cooperativa Il Cerchio

MERENDA IN PIAZZA

15.00 | 19.00

a cura delle soc. cooperative B+ e Cirfood

UN’IDEA PER LA SICUREZZA

10.00 | 19.00

a cura del gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile

SPETTACOLO FINALE ORE

19.00 | 20.00

“SENTI CHI PARLA” NICOLA E ISOTTA

con il ventriloquo Nicola Pesaresi

PIAZZALE AUDITORIUM DELLA STELLA (PIAZZA DON PINO PUGLISI)

A SPASSO CON BUDDY

16.00 | 19.00

a cura del Dipartimento n.8 in collaborazione con il canile comunale

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

CITY ZOOM

16.00 | 18.00

a cura dell’associazione Il Filo Rosso

BORGO IN GIOCO

15.00 | 19.00

a cura dell’associazione Il Borgo

PIAZZA S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA | CANTIERE OBERDAN

VOLARE IN CITTÀ CON LA GINNASTICA

15.00 | 19.00

a cura della Polisportiva Dilettantistica La Fenice

MINI BASKET IN PIAZZA

10.00 | 19.00

a cura dell’ ASD Bluebasket Spoleto

TIRO CON L’ARCO

10.00 | 19.00

a cura dell’ASD Compagnia Arcieri del Bosco sacro

LA NATURA IN PORTATA DI …GIOCO!

15.00 | 19.00

a cura della cooperativa Il Cerchio

LA FIABA DEL CORPO

15.00 | 19.00

a cura di AIAS Spoleto

YOGA PER TUTTI

10.00 | 10.30 – 15.00 | 15.30 – 18.00 | 18.30

a cura dell’associazione Peter Pan

LA MACCHINA DEL TEMPO

15.00 | 19.00

a cura dei ragazzi del SAI

PIAZZA COLLICOLA

L’ARTE È UN GIOCO MERAVIGLIOSO

15.30 | 18.30

a cura della cooperativa Sistema Museo