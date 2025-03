Sabato 12 Aprile la prima edizione di Spoleto Motor Experience

Si svolgerà a Spoleto sabato 12 Aprile 2025 la prima edizione del Motoincontro Spoleto Motor Experience, non solo un’occasione per celebrare la passione per le moto, ma anche un momento di incontro e socializzazione tra gli appassionati, in un contesto affascinante e ricco di storia. Un percorso che unisce la bellezza della natura umbra, la storia di Spoleto e la sua tradizione enogastronomica con la passione per le due ruote, rendendola un’esperienza indimenticabile.

La giornata, aperta a tutti e con partecipazione gratuita, inizia nella città di Spoleto, conosciuta per i suoi monumenti e la sua atmosfera ricca di storia. Ritrovo presso il piazzale dell’Hotel Arca Eni Station lungo la strada Flaminia (Km 127), pronti ad affrontare il percorso alla scoperta delle bellezze naturali e culturali della città del Festival e della Valnerina. Dal punto di ritrovo ci si dirige verso Forca di Cerro, lungo le curve mozzafiato dell’iconica tappa del Campionato Italiano Velocità in salita. Si svalica ed inizia la discesa, con un susseguirsi di borghi medievali e luoghi incontaminati. Gli affacci panoramici di Grotti sulla Valnerina, poi Piedipaterno, Vallo di Nera e infine Sant’Anatolia di Narco.

Attraverso la galleria si rientrerà a Spoleto con una nuova prospettiva. La città accoglie infatti i motociclisti con i suoi monumenti storici, offrendo un mix di arte e cultura.

Il gruppo sfilerà attraverso le vie del centro, tra scorci e piazze che raccontano la sua storia millenaria. Il passaggio nel cuore pulsante della città è un momento emozionante, che unisce il rumore dei motori alla bellezza architettonica del luogo.

L’arrivo finale del Motoincontro è in Piazza Garibaldi, dove i partecipanti si ritrovano per un momento di aggregazione fra appassionati delle due ruote.

In un’atmosfera di festa e condivisione, con i motociclisti che si fermano per un saluto, un sorriso e magari un aperitivo o un pranzo in uno dei tanti bar e ristoranti della zona.

PROGRAMMA

– 8:45 Ritrovo – Hotel Arca Eni Station in Via Flaminia km 127

– 9:30 Partenza

– Percorso: Spoleto, Forca di Cerro, Piedipaterno, Sant’Anatolia di Narco, Spoleto, sfilata per le vie e monumenti del centro (ore 10:30 circa), arrivo in Piazza Garibaldi per Motoincontro.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Spoleto, è promosso da Tomasini Francia in collaborazione con Gerald Charles, Cdp Concessionaria De Poi Ducati, FMI, MotoClub Spoleto.