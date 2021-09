Sabato 11 settembre su il sipario sulla nuova cooperativa interamente dedicata all’infanzia

Open Day per la nascita di Educommunity

Una cooperativa pensata e studiata per l’infanzia. Si chiama Educommunity, ed è la prima cooperativa di comunità che offre servizi innovativi per i più piccoli. Nell’ambito del progetto Edudesign, di cui la cooperativa Il Cerchio è capofila, ha preso vita la nuova cooperativa dedicata ai cittadini più giovani, che sarà presentata in Open day sabato 11 settembre, insieme ai primi servizi avviati in favore delle bambine e dei bambini del nostro territorio.

Si parte alle 11 con una conferenza stampa dedicata a giornalisti, istituzioni, operatori del settore educativo e pediatri. Relatori saranno la presidente de Il Cerchio Serenella Banconi, la presidente di Educommunity Vittoria Morrichini, Andrea Bernardoni presidente di Legacoopsociali Umbria, Dina Bugiantelli Dirigente dei Servizi alla Persona del Comune di Spoleto. Modera Costantino Cacciamani, co-progettista del progetto Edudesign.

“Il mondo del sociale è in continua evoluzione – dichiara Serenella Banconi –, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Poter contare su Educommunity significa, per Il Cerchio e per la società tutta, avere uno strumento valido in più per costruire gli uomini di domani”.

“Ho accettato con orgoglio e umiltà questo importante ruolo – le parole della neopresidente di Educommunity, Vittoria Morrichini –, perché credo molto nel progetto e reputo fondamentale supportare i genitori a gestire al meglio il proprio tempo senza trascurare la famiglia e, allo stesso tempo, volgiamo offrire ai bambini e agli adolescenti nuove opportunità di crescita offrendo loro servizi innovativi, laboratori, attività educative e molto altro ancora”.



Nel pomeriggio, a partire dalle 17, la cittadinanza è invitata a visitare il nuovo Centro

Multidisciplinare EduRAP, nato grazie al progetto Edudesign, per accompagnare i bambini nelle diverse fasi e sfide dell’età evolutiva, dalla prima infanzia all’adolescenza. Il Centro è animato da una équipe multidisciplinare di specialisti che segue e prende in carico globalmente il bambino o l’adolescente, insieme alla sua famiglia, dalla fase di diagnosi a quella terapeutica e di sostegno.

Sarà anche l’occasione giusta per presentare gli altri due servizi al momento attivati dagli operatori di Educommunity, vale a dire EduLABS una serie di laboratori creativi di Scienze e Musica, completamente in inglese, tenuti in orari extrascolastici da un trainer specializzato con formazione internazionale, e lo speciale servizio di animazione EduPLAY, improntato ai principi della sostenibilità e della valorizzazione del rapporto tra i bambini e l’ambiente.

EduDesign è un progetto di innovazione sociale e welfare comunitario incentrato sullo sviluppo di servizi integrativi rivolti all’infanzia, da 0 a 6 anni. Partito nel 2019, ha l’obiettivo di produrre un reale miglioramento della qualità della vita delle famiglie nei quattro comuni di riferimento: Spoleto, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell’Umbria. Per tutte le ulteriori informazioni visita il Sito ufficiale