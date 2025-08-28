S. Brizio di Spoleto in festa per i 100 anni di Genuina Petrini

  Agosto 28, 2025
    • S. Brizio in festa per i 100 anni della signora Genuina Petrini, nata il 31 agosto 1925. Vissuta sempre nella frazione spoletina, dove ha frequentato la scuola elementare ed ha sempre aiutato la sua famiglia nel lavoro dei campi e nell’accudire gli animali, specialmente durante il periodo difficile della Seconda Guerra Mondiale. All’agricoltura e all’allevamento, poi, Genuina ha dedicato con passione tutta la vita. Nel 1947, dopo due anni di fidanzamento, si è sposata con Olderico Zampolini e dal matrimonio sono nate tre figlie: Iva nel 1948, Rosanna nel 1949 e Patrizia nel 1952. Con la macchina da cucire “Vigorelli” ha sempre prodotto i vestiti per lei, il marito e le figlie. Con il passare del tempo la famiglia si è allargata e Genuina ha avuto la gioia di accogliere 6 nipoti e 8 pronipoti. Figlie, generi, nipoti e pronipoti augurano a nonna Genuina i migliori auguri per questo importante traguardo di vita. 

