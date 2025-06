Rufus Wainwright solista in Piazza Duomo: da Leonard Cohen fino a Judy Garland e Mina

Già a Spoleto per l’opera inaugurale, Rufus Wainwright non poteva perdere l’occasione di partecipare al Festival anche come cantautore: accompagnato al pianoforte da Jacob Mann, sarà in Piazza Duomo sabato 28 giugno alle ore 19:30 per un concerto da solista. Con la sua voce «di velluto» (Times), nel programma del concerto Wainwright abbraccia una carriera trentennale da autore e interprete di canzoni, da Leonard Cohen e Judy Garland fino a Mina.

Wainwright torna a Spoleto dopo quindici anni: «Ho fatto uno spettacolo con Robert Wilson sui sonetti di Shakespeare, e poi un concerto solista. E ora un altro. Questo qui sarà speciale, è pensato solo per Spoleto. Farò brani miei, canzoni di Judy Garland e forse una canzone di Mina. Io la amo».

Tre volte candidato ai Grammy Awards, compagno di palcoscenico di artisti come Burt Bacharach, Miley Cyrus, David Byrne, Robbie Williams, Jessye Norman, Billy Joel, Paul Simon e Sting, figlio di un artista folk e di una cantante, Rufus Wainwright ha il cantautorato nel sangue. Persino Elton John, alla domanda di Jimmy Fallon “C’è qualche cantautore del quale sei geloso?” risponde: “Ah! Rufus Wainwright”.

Inventore di uno stile tutto suo fatto di canzoni pop, con un debole per l’opera e l’enfasi melodrammatica, ha collezionato un’esperienza musicale unica che intreccia pop, rock, folk e musica classica andando a produrre canzoni dai testi intensi e impegnati «Appartengo alla tradizione dei cantautori». – afferma – «Per me i testi sono fondamentali».